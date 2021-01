Perdita d’acqua ghiaccia in via 30 Giugno, strada chiusa all’altezza di Trasta

Genova. Intervento della polizia locale in via 30 Giugno, la strada di scorrimento che collega la Valpolcevera con Campi su sponda destra. All’altezza della rotonda di Trasta si è verificata una perdita d’acqua che, con le temperature rigide di queste ore, è ghiacciata rendendo pericoloso il passaggio.

La polizia locale ha quindi disposto la temporanea chiusura del tratto di via 30 Giugno tra Trasta e il voltino del passaggio ferroviario, solo in direzione mare. In corso un intervento con sale per provare a sciogliere la lastra di ghiaccio.

Il problema del ghiaccio – anche a causa del vento di Tramontana le temperature sono scese sullo zero in diverse parti della città – è segnalato dai cittadini anche nelle zone di Castelletto e Oregina oltre che sulle alture di Trasta e in altri quartieri più “abituati” a questo tipo di problematica.