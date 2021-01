Perde il controllo dell’auto e resta in bilico, vigili del fuoco in azione a Bargagli

Genova. Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco del comando di Genova Est sono intervenuti in alta Val Bisagno, a Bargagli, per mettere in sicurezza un’automobile che era rimasta in bilico su una scarpata erbosa in seguito a una manovra errata.

I due occupanti della macchina sono riusciti a uscire autonomamente e non si sono fatti nulla. Per loro solo tanto spavento. Il fatto è accaduto su un vialetto privato di accesso a una villetta, piuttosto ripido.

Grazie a un argano manuale e a un verricello i vigili del fuoco sono riusciti a rimettere la macchina sulla careggiata. Sul posto anche i carabinieri e il 118.