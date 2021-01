Orientamenti, arriva lo stand virtuale di Asl3: ecco gli appuntamenti con gli specialisti

Genova. Presente come ogni anno a Orientamenti lo stand Asl3, che da domani, in relazione all’emergenza Covid, propone ai visitatori uno spazio virtuale ricco di contenuti: video introduttivi di presentazione ai servizi e relative schede, video-quiz sui temi dell’affettività e approfondimenti su contraccezione, dipendenze, disturbi alimentari, cyberbullismo, scuola e covid. Oltre alla possibilità di attivare un contatto con gli specialisti

Il Salone Orientamenti, che si terrà on line nelle date 26, 27 e 28 gennaio 2021, è stato ricostruito in versione digitale all’interno dei Magazzini del Cotone dove sarà possibile spostarsi da un piano all’altro e navigare

In questo caso per raggiungere lo stand di Asl3 è necessario esplorare la sezione “Conosci la società”(modulo 7, primo piano)

Per accedere al Salone è sufficiente registrarsi al link www.saloneorientamenti.it.

Ma non finisce qui perché Asl3 propone in questi giorni anche tre webinar interattivi*ai quali è già possibile iscriversi sul sito di Orientamenti al link https://www.orientamenti.regione.liguria.it/salone/programma/ :

• “Alimentazione e sport” domani martedì 26 gennaio dalle ore 11 alle 11.45

L’incontro, a cura del Dott. Enrico Torre, Direttore della S.S.D. Endocrinologia, Diabetologia e Malattie Metaboliche Asl3, affronterà il tema dell’alimentazione nel mondo dello sport e del fitness.

Lo specialista sarà a disposizione per rispondere a domande e dubbi sull’argomento in diretta.

L’incontro è destinato a ragazzi/e, genitori e adulti di riferimento.

• Alcol, fumo e sostanze: perché accettiamo i rischi volontari? giovedì 28 gennaio dalle ore 11 alle 11.45

Nel webinar verranno forniti dati scientifici aggiornati su alcol, fumo e sostanze stupefacenti e verranno proposte riflessioni sul rapporto “consapevolezza e rischi evitabili” e verrà presentato il corso “Educazione a corretti stili di vita” per docenti e ragazzi.

A cura del Dott. Gianni Testino, Primario S.C. Patologia delle Dipendenze e Epatologia/Centro Alcologico Regionale, e Patrizia Balbinot, Referente Associazioni Auto Mutuo Aiuto e Rete Scolastica per il Centro Alcologico Regionale

L’incontro è destinato a ragazzi/e, genitori e adulti di riferimento.

• “Amore, dolori e altri malanni: incontro interattivo su come stiamo oggi con noi stessi e con gli altri” giovedì 28 gennaio dalle ore 14 alle 14.45

Dopo la grande e attiva partecipazione del webinar durante la prima edizione di Orientamenti a novembre, ritorna il work-shop interattivo del benessere, dei pregiudizi, della costruzione di sé e delle relazioni. Il webinar mira a favorire non solo il coinvolgimento dei partecipanti ma è anche un momento di scambio e confronto tra gli adolescenti e gli adulti, in un luogo diverso rispetto ai contesti usuali della scuola e della famiglia.

È consigliato avere a vostra disposizione fogli di carta e pennarelli colorati per partecipare alle attività organizzate.

A cura del Consultorio familiare Asl3 con la partecipazione delle psicologhe Carola Nasorri, Marta Nosenghi, e dell’Assistente Sanitaria Francesca Palmieri.

L’incontro è destinato a studenti della fascia di età 14-21, genitori, insegnanti e adulti di riferimento.