Occupano il dehors di un ristorante chiuso e lo trasformano in fumeria, cinque denunciati

Genova. Sono entrati abusivamente, forzando una finestra, nel dehors di un ristorante chiuso, si sono accomodati ai tavoli e hanno iniziato a consumare sostanze stupefacenti in barba anche ai divieti anti assembramento.

I cinque – due siriani, due marocchini ed una genovese, di età compresa tra i 20 e 50 anni – sono stati scoperti ieri dalla polizia e denunciati per il reato di occupazione di edifici in concorso.

Grazie alla segnalazione del proprietario, gli agenti della volanti sono riusciti a pizzicare i cinque abusivi proprio mentre stavano fumando droga.

Per il gruppo è scattata la denuncia per invasione di edifici, la sanzione per inosservanza del decreto anti Covid e la segnalazione in prefettura come assuntori di droghe; inoltre la donna, che si è rivolta agli agenti con frasi offensive, è stata anche denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale.