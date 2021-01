Nuova diga del porto di Genova, venerdì 29 l’ultimo appuntamento del dibattito pubblico

Genova. Il dibattito pubblico sulla realizzazione della nuova diga foranea di Genova si avvia alla sua conclusione, dopo tre settimane di partecipata consultazione con la cittadinanza di Genova e la raccolta delle domande e osservazioni sul progetto attiva durante le sessioni di confronto, la posta elettronica e tutti i canali online dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e del Dibattito Pubblico. Sarà possibile, dunque, presentare le proprie considerazioni sulla nuova diga – sulle alternative progettuali presentate, sugli impatti economici ed ambientali attesi e su tutti gli ambiti di intervento interessati – inviando una e-mail fino a questo venerdì 29 gennaio, all’indirizzo: info@dpdigaforanea.it. I contributi per i Quaderni degli attori, lo spazio del sito dove vengono raccolti tutti gli spunti e le proposte avanzate, potranno invece essere presentati fino al 4 febbraio.

Questo venerdì sarà anche l’occasione per prendere parte all’ultimo incontro pubblico in programma, trasmesso in streaming da Palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, che sarà dedicato all’approfondimento sugli impatti ambientali e sugli interventi di sostenibilità legati alla realizzazione dell’opera. Parteciperanno all’incontro il Coordinatore del Dibattito Pubblico Andrea Pillon con il professor Pierluigi Coppola del Politecnico di Milano, che presenteranno l’appuntamento insieme ai saluti istituzionali del Sindaco di Genova Marco Bucci. L’approfondimento tecnico sugli aspetti ambientali e le caratteristiche dell’opera sarà invece affidato alle relazioni di Giuseppe Canepa e Andrea Conca dell’Autorità di Sistema, di Paolo De Girolamo dell’Università di Roma e consulente di Modimar, di Filippo Angelotti di Technital e di Gianluca Dadone di EPF Elettrotecnica.

L’incontro si svolgerà venerdì 29 gennaio dalle 17 alle 19, sarà come di consueto trasmesso su YouTube e in diretta su tutte le reti TV locali e sarà possibile parteciparvi attivamente collegandosi a questo link: https://zoom.us/j/91032448728?pwd=SC93TmkweG5kc09pczA0dWxJYnpLUT09#success

La terza settimana di consultazione sul rifacimento dell’opera ha anche visto lo svolgimento dell’ultimo confronto mirato di Commissione tecnica. I rappresentanti dell’Autorità Portuale, della Struttura commissariale, del Comune di Genova e di Regione Liguria hanno infatti incontrato il 26 gennaio le organizzazioni sindacali e del lavoro interessate alla realizzazione dell’opera, con esiti favorevoli e un confronto costruttivo sulle specifiche esigenze delle associazioni coinvolte.