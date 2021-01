Nuoto sincronizzato, Bogliasco: ottimi risultati nella prova regionale di Stelle

Bogliasco. Termina con ottimi risultati per le sincronette biancazzurre la prima esibizione stagionale. Nella prova regionale di Stelle, svoltasi domenica 10 gennaio a Savona, l’obiettivo è stato centrato da quasi tutte le atlete del Bogliasco.

Per la categoria Esordienti A, allenate da Andrea Bonci e Adriana Camposaragna, prima stella conquistata per la debuttante Sofia Boz che per pochissimo ha sfiorato anche la seconda, dimostrando comunque di possedere grinta e talento sufficienti per provare a migliorarsi molto presto.

Chi ha fatto centro pieno è stata invece Eleonora Venturi che ha centrato sia la seconda che la terza stella, completando il primo step per poter accedere ai campionati italiani.

Ottimi risultati anche per Sara Delogu, Sophie Devenuto e Sofia Garibaldi, tutte in grado di ottenere la propria stella, accedendo a loro volta ai campionati tricolore.

Molto positivo anche il bilancio per l’altra categoria in gara, quella delle Ragazze, guidate da Olimpia Benvenuto e Silvia Demarchi. Qui a strappare il pass sono state Cecilia Moretti, Beatrice Tavazzani ed Eva Zane.

Obiettivo mancato per un pelo, invece, Lara Vernazzano che però avrà un’altra occasione per rifarsi domenica 24 gennaio sempre a Savona. In quel frangente assieme a lei scenderanno in vasca anche le altre componenti della squadra oggi assenti e la categoria Assolute.