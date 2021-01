Nuoto, Sciorba ai blocchi di ripartenza

Genova. Sciorba non si ferma mai. In questo momento di lockdown, con la chiusura degli impianti sportivi (palestre e piscine), il complesso polisportivo di via Adamoli è attivo tutta la giornata per dare servizi ad atleti agonisti impegnati nei calendari Fin di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento.

La piscina, per il resto delle attività, è chiusa. Si attende il nuovo Dpcm per la ripartenza di nuoto libero, acquagym e Scuola Nuoto. Alla Sciorba sono in svolgimento le attività outdoor: il campo da calcio con le squadre giovanili, la pista di atletica utilizzata dai corridori delle società Fidal e, soprattutto, la novità calisthenics. Sciorba è attiva con le lezioni online, con dirette sui social o registrazioni di acqua fitness a beneficio di tutti gli iscritti con possibilità di non fermarsi e mantenersi in forma.

Attività piena di energia ed entusiasmo da parte dei 200 nuotatori di Genova Nuoto, del centinaio di atlete di nuoto sincronizzato dell’Anpi 2000 e il vivaio pallanuotistico di MySport. Inoltre il settore Master di MySport è in preparazione in vista dei Regionali Fin di fine febbraio. “In questo periodo di chiusura, abbiamo effettuati manutenzioni, sanificazioni e pitturazioni dell’impianto per prepararci per la futura, speriamo prossima, riapertura di Sciorba – afferma Luca Carlassare, direttore di MySport -. Il nostro staff è impegnato per i nuovi servizi che daranno sempre più qualità ai corsi fitness in acqua e terra, alla Scuola Nuoto per bambini e adulti e al nuoto libero”.