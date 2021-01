Genova. Finalmente, dopo tanta attesa, è ripartito il campionato di Serie B2 femminile e la squadra del presidente Carlo Mangiapane lo ha iniziato subito con una netta vittoria in trasferta contro la Bosca Ubi Banca Cuneo.

La formazione genovese guidata da Gerry Grotto, coadiuvato da Paolo Pampuro, scende sul terreno di gioco con Marta Bertolotto al palleggio, Mariella Laragione e Susanna Peonia centrali, Carlotta Rissetto e Roxana Pricop bande, Lorenza Bulla libero e il nostro capitano Giulia Kotlar come opposto.

di 232 Galleria fotografica Pallavolo, Serie B2: prima di campionato per la Normac AVB









Il primo set si gioca punto a punto poi, la Normac riesce ad allungare e chiudere 25 a 21. Nella seconda frazione prevedibile reazione delle piemontesi che arrivano ad un passo dalla vittoria del set, ma le genovesi mantengono la concentrazione e dopo aver recuperato il distacco vincono anche il secondo set per 27 a 25. Terza frazione quasi senza storia; le battute della squadra genovese mettono in seria difficoltà le avversarie che cedono nettamente; set (25 a 16) e incontro vanno meritatamente alla Normac.

“Aspettavamo da tanto il ritorno alle gare ufficiali – dichiara il presidente Mangiapane – questa vittoria è una grande iniezione di fiducia per tutti. Ho visto la squadra determinata e concentrata. Certo la tensione era presente, riprendere dopo molti mesi a giocare davvero non è mai facile, ma le nostre ragazze sono state brave”.

Anche il coach Grotto rimarca le difficoltà che ha creato la pandemia: “È stato un inizio davvero complicato; la preparazione sia precampionato sia in vista dell’esordio non è stata semplice. In questa partita le ragazze sono riuscite ad essere lucide nei momenti importanti ed è stata davvero ottima la reazione durante il secondo set. Un plauso a tutte e ora si lavora in vista del derby con la Serteco, sabato 30 gennaio, alle ore 21, al palazzetto di Genova Prato”.