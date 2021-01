Niente sorprese, il Centro Ovest dice no alla proposta di riforma dei municipi

Genova. Niente sorprese, il municipio Centro Ovest, retto da una maggioranza formata da M5s e Pd, ha votato oggi contro la proposta di delibera modifica della giunta comunale. Favorevoli Lega, Forza Italia, Vince Genova e Cambiamo mentre contrari Pd, M5S, LeU e PaP/RC,

“All’indomani della sospensiva municipale per la richiesta di chiarimenti alla proposta di delibera, nella serata di venerdì alle 19.30, a uffici municipali chiusi, il Comune solerte manda le risposte che si attendevano, obbligando oltretutto il Consiglio Municipale a riunirsi d’urgenza entro 24 ore per esprimersi riguardo a una modifica dello statuto che di fatto renderebbe i municipi completamente svuotati delle loro funzioni e della loro autonomia”, si legge nella nota di M5s e Pd.

“Nessun passo indietro quindi, non viene neanche concesso il tempo ai rappresentanti del territorio di analizzare le risposte per un confronto costruttivo, democratico e partecipato, ma un’accelerata nella visione di un Municipio passacarte e asservito all’amministrazione centrale”, dicono i pentastellati e i dem.

“Nonostante il centro destra abbia chinato la testa obbedendo alla voce del padrone, noi ci siamo schierati dalla parte della gente in difesa del decentramento e della partecipazione, certi che indebolire i Municipi e le sue risorse non possa essere certo la risposta per farli lavorare in modo più funzionale”, concludono.