Media Val Bisagno, i gettoni di presenza dei consiglieri andranno alle manutenzioni scolastiche

Genova. Sono circa 150 mila euro gli stanziamenti dedicati alla manutenzione degli edifici scolastici decisi dal Municipio IV Media Val Bisagno: a questi si aggiungeranno anche i 10 mila euro dei gettoni di presenza di tutti consiglieri, che all’unanimità hanno deciso in questo modo di investire ancora in questo settore particolarmente ‘assetato’.

L’approvazione degli stanziamenti su conto capitale municipale (in pratica il piccolo budget che i Municipi hanno per gli interventi a finanziamento) era già passata in precedenza in assemblea, destinando oltre la metà dei soldi a disposizione per intervenire sugli edifici scolastici della circoscrizione.

Ma per far fronte alle tantissime esigenze in termini di manutenzione ordinaria degli istituti comprensivi, i consiglieri del Municipio IV Media Valbisagno hanno deciso, come avvenuto lo scorso anno, di contribuire attivamente deliberando lo stanziamento del risparmio dei gettoni di presenza (circa 10.000 euro) a favore delle scuole del territorio.

“I consiglieri municipali svolgono il loro ruolo con passione e dedizione e, anche quest’anno, hanno dimostrato una grande sensibilità verso un tema così importante come la manutenzione nelle scuole. I Municipi hanno bisogno di maggiori risorse per far fronte all’ordinaria amministrazione e le scuole dovrebbero trovarsi in cima alla lista di ogni azione politica. Anche nel 2020 più della metà del nostro budget andrà a beneficio dei plessi scolastici”, commenta il Presidente del Municipio, Roberto D’Avolio.