Municipi, Mascia (Forza Italia): “Ci schieriamo convintamente dalla parte della riforma”

Genova, “Se l’alternativa è lasciare tutto com’è oppure riformare i Municipi, Forza Italia Genova si schiera convintamente dalla parte della riforma, al fine di renderli strumenti ancora più efficaci per la gestione del territorio”. Così Mario Mascia, capogruppo in Comune e commissario genovese del partito, interviene nel dibattito.

“Conosco bene la dedizione e la professionalità che i consiglieri municipali di Forza Italia profondono tutti i giorni, praticamente gratis, per dare una risposta ai bisogni dei residenti” prosegue Mascia “e non finiremo mai di ringraziarli per quello che fanno nonostante i tanti limiti e le difficoltà che incontrano.

“È sotto gli occhi di tutti la situazione delle strade, del verde, della viabilità e dei rifiuti soprattutto in alcune zone della città ed è giusto pretendere che i problemi siano sollevati da chi ha il polso del territorio, certo, ma anche che trovino soluzione al più presto con risorse adeguate e con la massima efficienza ed efficacia”.

“Proprio ieri – conclude Mascia – ho riunito i consiglieri municipali del partito, chi in presenza chi in teleconferenza, e gli ho indicato come linea di esprimere parere favorevole alla proposta di delibera di riforma dei Municipi. Se poi vorranno sottopormene delle modifiche sarò ben lieto di veicolarle sotto forma di emendamenti in Consiglio comunale, che è l’organo democraticamente deputato a decidere in via definitiva”.