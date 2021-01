Genova. Brutta avventura per un addetto di un autolavaggio genovese che nel pomeriggio di oggi ha perso il controllo di una Ferrari distruggendola contro il guard rail.

La vettura, secondo le prime indiscrezioni proprietà del portiere del Genoa Marchetti, era stata data in consegna per effettuare la pulizia: una volta terminato il lavoro, l’uomo, di cui non si conoscono le generalità, ha perso il controllo del bolide in via Pacoret de Saint Bon, urtando almeno cinque vetture in sosta per poi schiantarsi a bordo strada.

Per fortuna nessuna ferita per l’improvvisato pilota: secondo alcuni testimoni l’incidente non avrebbe coinvolto altre vetture in movimento, e la causa potrebbe essere stata la perdita del controllo del “mostro” sotto il cofano, dopo la ripartenza dal semaforo. No, Multedo non è Monza.