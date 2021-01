Molassana, ubriaco e senza mascherina si mette in mezzo alla strada e blocca un bus

Genova. Palesemente ubriaco si è piazzato in mezzo alla strada bloccando fra l’altro il transito di un autobus e costringendo l’autista a chiamare il 112.

E’ successo stanotte intorno alle 3 in piazzale Adriatico a Molassana. Protagonista un 37enne marocchino. L’uomo non indossava nemmeno la mascherina.

Per questo i poliziotti delle volanti lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio ma anche multato sia per non aver indossato la mascherina sia perché si trovava in strada fuori dall’orario consentito.