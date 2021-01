Tra venerdì 22 gennaio e domenica 24 gennaio si sono giocate le partite della diciannovesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A. La Sampdoria ha vinto sul campo del Parma, il Genoa ha prevalso sul Bologna, lo Spezia è stato battuto dalla Roma.

Fabio Barabino, ex tecnico delle giovanili del Genoa ed attuale mister dell’Under 17 dell’Acd Sammargheritese 1903, commenta gli incontri delle squadre liguri e, più in generale, analizza la stagione in corso, parlando anche della sua attuale attività nel settore giovanile della società arancione.