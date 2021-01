Tra venerdì 15 gennaio e lunedì 18 gennaio si sono giocate le partite della diciottesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A. Lo Spezia ha pareggiato sul campo del Torino, la Sampdoria ha battuto l’Udinese, il Genoa ha ottenuto un pari in casa dell’Atalanta.

Claudio Strinati, ex dirigente del Savona Fbc e della Rari Nantes Savona, ora agente sportivo calcistico, commenta gli incontri delle squadre liguri e, più in generale, analizza la stagione in corso, parlando anche di alcune sue esperienze legate al mondo dello sport.