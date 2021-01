Meteo, weekend con meteo variabile: dal pomeriggio rovesci e neve in montagna

Genova. Il passaggio di alcune correnti atlantiche determina condizioni di estrema variabilità in Liguria: tra questa sera e la notte si rafforzerà portando neve in montagna e piogge sparse altrove. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 30 gennaio, al mattino condizioni di variabilità con schiarite e annuvolamenti ma senza la minaccia di pioggia. Nel pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità e prime piogge sul settore centro-orientale della costa e sull’estremo Imperiese. In serata possibili rovesci tra Genovese, Golfo Paradiso e Tigullio occidentale, piogge sparse altrove. Nevicate sopra i 1000-1200 metri con quota neve in calo fino a 800 metri a ponente. Venti moderati in prevalenza da sud, in rotazione da nord sul genovesato in serata. Mare molto mosso. Temperature in diminuzione: saranno comprese sulla costa tra 6 e 14 gradi, nell’interno tra -2 e 12.

Domani, domenica 31 gennaio, al mattino nubi sul settore centro-orientale della regione con piogge residue e neve sopra i 900-1000 metri, maggiori schiarite a ponente. Nel pomeriggio bel tempo sul settore centro-occidentale, resterà qualche addensamento a levante specie nelle aree interne, senza fenomeni. Venti forti da nord al mattino. Temperature in calo.

Lunedì 1 febbraio nubi irregolari su tutta la regione con qualche pioggia locale. Clima fresco e venti settentrionali moderati.