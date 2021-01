Meteo, verso una fase più stabile: tempo in miglioramento

Genova. Dalla giornata di oggi potrebbe smettere di piovere, almeno per qualche giorno. Come spiegano i meteorologi di Limet infatti stiamo entrando in una nuova fase, sempre fredda ma meno perturbata

Le previsioni per oggi: durante la notte fino al primo mattino cielo molto nuvoloso o coperto ovunque; residue precipitazioni potranno ancora interessare il settore centro-orientale della regione. Altrove condizioni di variabilità; nel corso della mattinata attenuazione dei fenomeni a levante e prime schiarite che dall’imperiese e savonese occidentale si propagheranno progressivamente al resto della regione.

I vendi saranno di libeccio moderato/teso lungo la Riviera di Levante, debole variabile altrove. Mare da molto mosso ad agitato. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo nell’interno, con un deciso aumento sulla costa da un minimo di 3-5° a un massimo di 10-12°