Genova. Tempo stabile e soleggiato oggi sulla Liguria. Secondo il Limet, l’associazione ligure di meteorologia, previsto solo un transito di velature al pomeriggio su gran parte della regione.

Venti a regime di brezza.

Mare mosso sul centro-Ponente, molto mosso a Levante per onda lunga da Sud-Ovest.

Temperature in aumento sulla costa minime tra +2 e +6° C, nell’interno tra -8 e +0° C. Massime tra 10 e 14° C sulla costa e tra 5 e 10° C nell’interno.

Domani sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Dalla sera aumento della nuvolosità a partire da Ponente. Nuvole che caratterizzeranno anche la giornata di venerdì.