Liguria. Alta pressione ancora stabile sulla Liguria, con pochi annuvolamenti che non daranno vita a precipitazioni.

Al mattino velature su imperiese e savonese, mentre tra genovese e spezzino saranno possibili dei locali annuvolamenti. Nel pomeriggio situazione pressochè invariata con la presenza di velature a Ponente e qualche timido annuvolamento sul centro-Levante. In serata cielo sereno su gran parte della regione.

Le temperature minime sono in aumento sulla costa tra +3 e +8° C, nell’interno tra -3 e +1° C. Massime stazionarie comprese tra +11 e +15° C sulla costa e tra +5 e +8° C nell’interno

Venti fino al mattino deboli da Nord, mentre dal pomeriggio si faranno più moderati da Sud-Est, soprattutto tra genovese e il Tigullio, più deboli altrove.

Mare poco mosso, tendente a mosso dal pomeriggio.

Domani qualche annuvolamento più consistente sul centro-Levante, ma senza fenomeni.

Venerdì nuvolosità medio bassa sul centro-Levante, probabile burrasca di Libeccio al largo.