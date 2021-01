Genova. Una perturbazione diretta verso il centro Italia lambirà la nostra regione nel fine settimana, ma con fenomeni molto scarsi. Deciso miglioramento a partire da lunedì 11 gennaio. Ecco le previsioni di Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Sabato 9 gennaio. Avvisi: Venti forti tra nord e nord-est su tutta la regione. Cielo e Fenomeni: Su tutta la regione nuvolosità in aumento, ma senza la minaccia di precipitazioni. Copertura medio-alta lungo le coste, più bassa sui versanti padani con episodi di galaverna sui valichi. Venti: Forti da nord o nord-est. Mari: poco mosso sotto-costa, mosso al largo. Temperature: Stazionarie o in contenuto calo le massime. Costa: min +1/5°C, max +5/8°C. Interno: min -10(vette)/ 0°C, max -3/+5°C.

Domenica 10 gennaio. Avvisi: Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Sporadiche nevicate nelle zone interne. Cielo e Fenomeni: Cielo molto nuvoloso su tutta la regione. Spruzzate di neve fino a fondovalle nelle aree interne, tempo asciutto sulla costa per l’intera giornata. Fenomeni di galaverna sui valichi. Venti: Forti da nord specie sul settore centro-occidentale. Mari: stirato sotto-costa, da mosso a molto mosso al largo. Temperature: In ulteriore lieve calo nei valori massimi.

Lunedì 11 gennaio. Avvisi: Ancora ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali, in calo dal pomeriggio. Cielo e Fenomeni: Progressivo miglioramento con le ultime nubi a levante in attenuazione. Ancora vento forte e lieve aumento delle temperature massime in costa.