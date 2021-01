Genova. Tempo variabile nei prossimi giorni, in un contesto moderatamente freddo. Da martedì correnti più miti dall’Oceano Atlantico porteranno un deciso aumento della nuvolosità, accompagnato da qualche pioggia. Ecco le previsioni di Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Domenica 17 gennaio. Avvisi: Al mattino venti sostenuti da est/sud-est. In serata da nord/nord-ovest tra Savona e Genova. Mari in aumento in giornata, fino a molto mossi a levante e a largo. Cielo e Fenomeni: Tra la notte e le primissime ore del mattino cieli molto nuvolosi o coperti sul centro-levante, con la possibilità di qualche breve piovasco o rovescio, a carattere nevoso sopra i 700/800 metri. Tempo in progressivo miglioramento nel corso della giornata, con ampi spazi di sereno, specie sul ponente regionale. Venti: Al mattino moderati/tesi da est/sud-est, ruoteranno a nord nel corso del pomeriggio, con rinforzi in serata tra Savona e Genova. Mari: Poco mossi o mossi sotto-costa, fino a molto mossi a levante e a largo. Temperature: In generale aumento: Costa: min +3/+8°C, max +7/+12°C. Interno: min -5/+3°C, max +5/+8°C.

Lunedì 18 gennaio. Avvisi: Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali sul centro-ponente regionale. Cielo e Fenomeni: Giornata nel complesso stabile e soleggiata, a parte qualche nube sul levante. Venti: Moderati/tesi dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, deboli/moderati altrove. Mari: Generalmente poco mossi. Temperature: In calo nei valori minimi, in aumento in quelli massimi.

Martedì 19 gennaio. Nubi in aumento sulla nostra regione, con anche qualche piovasco sul settore centro-orientale. Ventilazione debole/moderata da quadranti meridionali. Mari generalmente mossi. Temperature in aumento (evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti).