Meteo, in Liguria due giorni di maltempo: piogge intense, vento forte e mareggiate

Genova. Una prima perturbazione sta interessando la nostra regione, mentre un secondo sistema frontale ci interesserà invece nella giornata di venerdì con forti venti e piogge anche intense. Quota neve in sensibile rialzo venerdì. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 21 gennaio. Avvisi: Rovesci anche intensi nella notte sul Genovese, in spostamento a levante nel corso della giornata. Deboli nevicate sopra i 400-500 metri nella notte e il primo mattino nell’interno savonese. Cielo e Fenomeni: Su tutta la regione avremo generali condizioni di tempo perturbato. Tra la notte e il primo mattino probabili deboli nevicate sopra i 400-500 metri su Val Bormida, Erro e Orba. Rovesci intensi tra Genovese e Golfo Paradiso, precipitazioni più sporadiche sul resto della regione. In giornata spostamento dei rovesci intensi a levante, in modo particolare tra Tigullio orientale e Spezzino occidentale. Quota neve a levante sui 1000-1200 metri. Più deboli le precipitazioni sul settore centrale e addirittura tempo asciutto a ponente ad eccezione di qualche piovasco sull’Imperiese. Venti: Moderati da nord sul centro e il ponente, convergenti con un vento da sud-est moderato a levante. Mari: Molto mosso per onda incrociata al centro del Golfo. Temperature: In lieve calo le minime a ponente, in aumento a levante; massime pressoché stazionarie. Costa: min +6/12°C, max +8/14°C. Interno: min 0/+5°C, max +2/8°C.

Venerdì 22 gennaio. Avvisi: Venti molto forti di Libeccio, rovesci intensi sul settore centro-orientale con fusione della neve anche in quota. Cielo e Fenomeni: Maltempo specie nella seconda parte della giornata con venti molto forti di Libeccio, mareggiate e rovesci intensi specie sul settore centro-orientale. Quota neve in sensibile rialzo fino a 1400-1600 metri. Probabile fusione del manto nevoso con quantitativi importanti di acqua nei bacini medio-grandi del Levante. Venti: Molto forti da sud-ovest Mari: Da molto mosso ad agitato, localmente molto agitato in serata a levante con mareggiate. Temperature: In aumento.

Sabato 23 gennaio. Avvisi: Burrasca di libeccio al largo, mare agitato localmente molto agitato. Cielo e Fenomeni: Condizioni di variabilità con belle schiarite a ponente e ultimi piovaschi sullo Spezzino in attenuazione. Venti molto forti da sud-ovest, mare agitato (seguire i prossimi aggiornamenti).