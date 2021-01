Liguria. Una vasta zona depressionaria interessa la nostra regione con tempo perturbato. Situazione più instabile/variabile a partire dalla giornata di domenica.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi sabato 2 gennaio avremo su tutta la regione generali condizioni di tempo perturbato. Pioggia mista a neve o neve bagnata sarà possibile tra la notte e il primo mattino lungo i litorali posti tra Savona e Genova, ma con successiva girata in pioggia. Neve abbondante sopra i 400-500 metri sui versanti padani centro-occidentali. Quota neve in salita invece sull’Appennino di levante fino a 900-1100 metri. Piogge intermittenti altrove.

Venti moderati o forti da nord sul centro e il ponente, da sud-est e a levante fino al promontorio di Portofino. Mare molto mosso, localmente agitato ed incrociato al largo.

Temperature minime in calo sui settori occidentali e sul centro, in aumento le massime: sulla costa minime tra 2 e 7 gradi, massime tra 4 e 11 gradi; all’interno minime tra -3 e zero gradi, massime tra -2 e +2 gradi.

Domenica 3 gennaio tempo instabile con rovesci alternati a pause asciutte lungo le coste. Rovesci di neve in Appennino sopra i 700-800 metri.

Venti si dispongono da sud moderati, in deciso calo in giornata. Mare molto mosso. Temperature in aumento lungo le coste, stazionaria sui versanti padani.

Lunedì 4 gennaio ancora tempo instabile con rovesci anche nevosi nell’entroterra.