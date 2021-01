Maxi cantiere in A7, i trasportatori: “Sarà il caos come quest’estate”. Venerdì tavolo urgente

Genova. Il nuovo maxi cantiere in A7? “Andrà a finire come quest’estate, con tantissime code e traffico in tilt. E da quello che sappiamo ci saranno altri cantieri altrettanto invasivi almeno fino a marzo”. A lanciare l’allarme è Giuseppe Tagnochetti, coordinatore ligure di TrasportoUnito, preoccupato per le conseguenze della chiusura di una corsia sul tratto Genova Ovest-Genova Bolzaneto a partire dalla mattina del 19 gennaio.

Le misure di mitigazione studiate nel comitato per la viabilità in prefettura non convincono e comunque i diretti interessati non sono stati formalmente interpellati. E infatti per venerdì l’assessore Andrea Benveduti ha convocato un nuovo tavolo della logistica con Autostrade, il ministero dei Trasporti e le associazioni di categoria per provare a trovare la quadra. L’appuntamento è alle 10 del mattino.

“Il problema – spiega Tagnochetti – è che la A26, che viene proposta come alternativa, non è pienamente percorribile. Tutto questo andrà nuovamente a complicarci la vita. Quelli che arrivano da Ponente, costretti a prendere la A7 per andare a Levante, si immetteranno su una sola corsia come quelli che entrano a Genova Ovest. Non so come faranno a gestire tutto questo. Ci saranno code di camion fino in lungomare Canepa, succederà come a giugno”.

La prima misura per evitare il caos, come comunicato da Autostrade, è l’invito a non passare da Genova per il traffico di attraversamento. I camionisti in uscita dal varco Derna e dal varco Etiopia saranno invitati a proseguire in via della Superba (o lungomare Canepa con inversione di marcia in via Chiesa) per entrare a Genova Aeroporto e da qui A10-A26 verso Nord. Ma così ltre all’ingorgo sulla direttrice della Valpolcevera, si rischia l’effetto a catena sulla A10 e sul Ponente.

“Purtroppo i danni si sommeranno a quelli degli scorsi mesi. Non capiamo perché non sia possibile eseguire i lavori tutti insieme sulla stessa tratta autostradale, anziché chiudere prima per le gallerie, poi per le barriere fonoassorbenti, ora per i guard-rail”. L’altro tema è l’operatività del porto che purtroppo non aiuta: “Se i terminal lavorassero dalle 4 del mattino vorrebbe dire togliersi un pezzo di traffico. Invece così avremo di nuovo molti problemi”, insiste Tagnochetti.