Matteo Bassetti coordinatore del nuovo dipartimento di Alisa per le malattie infettive

Genova. Nuovo incarico in arrivo per Matteo Bassetti, già primario della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e presidente della Sita, società italiana di terapia anti-infettiva. Con una delibera di Alisa il suo nome è stato proposto come coordinatore del nuovo dipartimento interaziendale regionale di malattie infettive, istituito con lo stesso atto, che dovrà essere confermato dalla giunta regionale.

Ad annunciarlo è stato oggi il presidente Giovanni Toti in conferenza stampa: “In Alisa non c’era questo Diar, ma si è reso indispensabile per la situazione Covid e quindi abbiamo deciso di formalizzare un ruolo di coordinamento che il San Martino e la clinica di malattie infettive hanno già effettuato sia nel rapporto con la medicina di base sia sui criteri di gestione dei pazienti in questi mesi”.

La nomina di Bassetti verrà portata in giunta il prossimo 15 febbraio per la formalizzazione, come prevede il regolamento interno, ma “la do per cosa fatta dal momento che Alisa ha già prodotto tutta la documentazione necessaria e mi pare una scelta condivisa da tutti noi”, ha aggiunto Toti.

“È il completamento della squadra regionale, è importante avere un coordinamento e farò del mio meglio per continuare nel percorso insieme ai miei colleghi che in questo anno hanno gestito la problematica Covid e non solo”, è stato il commento di Bassetti.