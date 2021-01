Maltempo, ancora nevicate abbondanti in Liguria: allerta fino al pomeriggio

Genova. Ancora neve in Liguria soprattutto nell’entroterra per il secondo giorno di fila.

Da questa notte nevica intensamente anche sulle autostrade in particolare in A7 e A26. Aspi In accordo con la Polizia Stradale, per agevolare le operazioni dei mezzi antineve, ha attivato il divieto temporaneo di circolazione dei mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate su:

– A7 Serravalle-Genova tra il bivio con la A12 e Serravalle Scrivia verso Milano e tra la Diramazione Predosa-Bettole e Genova Bolzaneto verso Genova. Stesso provvedimento sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Genova e il bivio per la Diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona e tra il bivio per la A21 Torino-Brescia e Genova verso Genova.

Non si registrano al momento problemi al traffico visto anche il divieto di spostamenti dovuto alla zona rossa che accompagnerà tutto il Paese fino a domani e poi di nuovo il 5 e 6 gennaio.

Ricordiamo che Arpal ha diramato un’allerta per neve propugnata fino alla giornata d oggi sulla Liguria. Per la provincia di Genova, permane la consueta divisione di zone: per i comuni costieri, tra cui anche il territorio del Comune di Genova, l’allerta rimane gialla è terminerà alle 15 di domani pomeriggio. Per i comuni interni, invece, l’allerta arancione terminerà alle 15 di oggi, per poi essere declassata a gialla fino alle 18.

Per i versanti padani delle nostre grandi vallate l’allerta arancione Val D’Aveto, Valle Scrivia e Trebbia ma anche Valle Stura e Orba terminerà alle 15 di oggi, poi gialla fino alle 18.