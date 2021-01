Lotteria Italia, in Liguria niente biglietti milionari: a Genova una vincita da 50mila euro

Genova. Niente vincite milionarie per la Liguria: la dea bendata ha baciato solo marginalmente la nostra regione in occasione dell’estrazione dei premi della Lotteria Italia che avviene ogni anno il 6 gennaio.

Il primo premio da 5 milioni di euro è stato vinto dal biglietto E409084, venduto a Pesaro; il secondo premio da 2 milioni di euro va è stato vinto dal biglietto G162904 venduto in provincia di Palermo; il terzo premio da un milione di euro è stato vinto dal biglietto A066635 venduto in provincia di Roma; il quarto premio da mezzo milione di euro è stato venduto dal biglietto D114310 venduto ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino; il quinto premio da 250 mila euro è stato vinto dal biglietto A211417 venduto a Cavarzere, in provincia di Venezia.

Per quanto riguarda la Liguria, al momento l’unica vincita di rilievo è stata quella portata a casa dal ticket F399795, venduto a Genova: al suo fortunato possessore sono andati 50mila euro. A Genova si registrano anche due vincite da 25mila euro: i biglietti D063332 e C487181.

Secondo quanto riferito da Agipronews, sono stati 119.040 i biglietti della Lotteria Italia staccati in Liguria. Il dato è in calo del 34,4 per cento e in linea con il trend nazionale. Genova si conferma la provincia ligure nella quale sono stati distribuiti più tagliandi, oltre la metà: 66.040 per il (ma con un calo del 32,7%).

Giù le vendite anche in provincia di Savona (23.700, -37,1%), La Spezia (16.340, -35,3%) e Imperia (12.960, -36,7%).