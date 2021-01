Litiga con la fidanzata e a dorso nudo esce di casa e spacca con un pugno il finestrino di un auto

Genova. Sono stati alcuni cittadini a richiedere, ieri all’alba, l’intervento della polizia dopo essere stati svegliati dal rumore di vetri infranti nella zona di via Stefanina Moro a Quezzi.

Dalla finestra hanno visto un uomo che, con un pugno, spaccava il finestrino di un’auto per poi scappare inseguito da una ragazza che cercava di fermarlo.

Giunti sul posto gli agenti lo hanno trovato a petto nudo, con la mano sanguinante e palesemente ubriaco. La giovane che si trovava con lui la notte di capodanno ha spiegato che il fidanzato, dopo un litigio per motivi di gelosia era uscito di casa e aveva sfogato la sua rabbia contro la prima auto che aveva incontrato.

Il 27enne, di origine brasiliana, è stato denunciato per danneggiamento e anche sanzionato per ubriachezza e per la violazione della normativa “anticovid”.