Liguria in zona gialla dal 1° febbraio, ecco cosa cambia a partire da lunedì

Genova. I timori delle ultime ore si sono rivelati infondati: come previsto in base ai dati della Regione, a partire da lunedì 1° febbraio la Liguria tornerà in zona gialla. A confermarlo in diretta Facebook è stato in serata il presidente Giovanni Toti.

Fino a domenica 31 gennaio la Liguria resta in zona arancione. “L’ordinanza non verrà rinnovata – ha spiegato Toti – Me lo ha confermato il ministro Speranza con cui siamo stati in contatto per l’intera giornata insieme alle altre regioni per evitare una interpretazione del Dpcm che avrebbe previsto un’ulteriore settimana in zona arancione prima di tornare in giallo. Altre volte il comitato tecnico-scientifico ha valutato i 14 giorni di zona arancione a partire dalla prima cabina di regia dopo l’ordinanza del ministro. Questo avrebbe costretto la nostra regione a restare fino alla domenica successiva in fascia arancione. Le Regioni hanno fatto sentire la loro voce. Di fatto si instaura un meccanismo che consentirà di avere tranche di due settimane e non di tre settimane”.

Nelle prossime ore la decisione verrà ufficializzata con un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che resterà in vigore a partire dalla mezzanotte tra domenica e lunedì per due settimane, come prevede il testo del Dpcm. Se però i dati del prossimo monitoraggio saranno di nuovo in peggioramento si tornerà subito in zona arancione.

Cosa cambia a partire da domenica

Riaprono bar e ristoranti. I locali potranno offrire la consumazione al pubblico dalle 5 alle 18. Dopo quest’orario potranno restare aperti per l’asporto solo gli esercizi dotati di una cucina, per il resto è sempre consentita la consegna a domicilio. Riaprono anche i centri sportivi, ma solo per l’attività individuale all’aperto.

Riaprono anche i musei, solo nei giorni feriali. È la principale novità introdotta dall’ultimo Dpcm.

Spostamenti consentiti all’interno della propria regione. Sarà possibile varcare i confini del proprio comune senza autocertificazione, ma non è permesso spostarsi in un’altra regione, a prescindere dal colore. È possibile raggiungere seconde case fuori regione, ma solo se di proprietà o in affitto (qui le regole da seguire) e solo insieme al proprio nucleo familiare.

Rimangono in vigore alcune limitazioni. A partire dal coprifuoco: resta vietato spostarsi dalle 22 alle 5, se non per i motivi previsti dall’autocertificazione. Le visite a parenti e amici sono consentite, all’interno della propria regione, massimo una volta al giorno spostandosi al massimo in due persone, senza contare minori di 14 anni e conviventi disabili/non autosufficienti. Restano chiusi palestre, piscine, cinema, teatri e musei. Sospesi congressi, fiere e manifestazioni.

Scuole. Le elementari e medie sono regolarmente aperte per il 100% degli studenti. Le superiori in Liguria osservano da una settimana la didattica a distanza al 50%, che potrebbe diventare 75% visto il miglioramento dei dati sui contagi.

Per ogni situazione di necessità, lavoro, studio e motivi di salute è sempre e comunque consentito spostarsi compilando l’apposito modulo di autocertificazione.