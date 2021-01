Liguria in zona gialla, appello per bar e ristoranti: “Fateli riaprire anche per cena”

Genova. Sono circa 13mila i bar, ristoranti, pub, enoteche pizzerie e agriturismi che da domani, con la Liguria che torna in zona gialla, saranno aperti con il servizio al tavolo solo a pranzo per un milione e mezzo di persone residenti.

Le attività di ristorazione al tavolo sono consentite solo dalle 5 alle 18, poi via libera all’asporto fino alle 22 solo per gli esercizi dotati di una cucina. In realtà lo stop and go per le aperture e le limitazioni di orario in molti casi creano ostacoli alla programmazione delle attività che si fondano su acquisto e vendita di prodotti deperibili. E questo si ripercuote anche su chi vende quei prodotti.

“È un’opportunità per il ritorno alla normalità di molti liguri e un’importante boccata di ossigeno per le attività di ristorazione, che si classificano tra quelle più duramente colpite dalle misure restrittive – affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa –. Gli effetti della chiusura delle attività di ristorazione si fanno sentire a cascata sull’intera filiera agroalimentare Made in Liguria con disdette per le forniture di prodotti che vanno dal vino all’olio, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma anche su salumi e formaggi di alta qualità, eccellenze che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco”.

E così anche Coldiretti si associa a coloro che chiedono “una riflessione sulla possibilità di apertura serale dei ristoranti anche alla luce delle importanti misure di sicurezza adottate, quali il distanziamento dei posti a sedere facilmente verificabile, il numero strettamente limitato e controllabile di accessi, la registrazione dei nominativi di ogni singolo cliente ammesso. Per poter ripartire in tutti i settori è importante continuare a seguire le indicazioni per arginare i contagi, ed evitare ulteriori chiusure che continuerebbero solo a minare la nostra economia”, concludono Rivarossa e Boeri.

La possibilità di aprire a cena sarà uno dei temi al centro della protesta organizzata per domani alle 15 in piazza De Ferrari. L’idea è quella di allestire un grande ristorante all’aperto con sedie e tavolini. “Il punto è tornare a lavorare una volta per tutte, sia a pranzo sia la sera visto che la questione sicurezza non cambia o quantomeno dando ai locali la possibilità di scegliere il pranzo o la sera – spiega Marco Guandalini, uno degli organizzatori – Solo così potremmo cominciare a pensare di rientrare delle spese di questi mesi, perché guadagnare in queste condizioni è quasi impossibile”.