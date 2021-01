Lavoro e sicurezza, nel 2020 al porto di Pra’ incidenti più che dimezzati

Genova. Per tutto il 2020, il numero di incidenti al terminal PSA Genova Pra’ è stato il più basso di sempre. L’indice LTIF , un parametro comunemente utilizzato per misurare l’andamento degli incidenti, si è attestato a 6,5, con una diminuzione del 46% rispetto all’anno scorso.

Anche la gravità degli incidenti avvenuti nel 2020 è stata inferiore rispetto agli anni precedenti.

Il grafico sottostante mostra come l’andamento LTIF in PSAGP sia costantemente diminuito a partire dal 2013 – anno in cui questo indicatore chiave di performance (KPI) è stato introdotto per tutto il personale interno ed esterno operante nel terminal.

I dati arrivano dall’ufficio stampa di Psa: “Il raggiungimento di questo risultato significativo è stato possibile grazie ai continui investimenti che PSA negli anni ha effettuato per migliorare sia la qualità dei mezzi operativi del terminal sia l’ambiente di lavoro – si legge nel comunicato – È però anche il risultato di numerose iniziative di prevenzione quali la formazione del personale, gli eventi pubblici sulla sicurezza, il dialogo costante con i lavoratori e i loro rappresentanti, i forum di discussione, costantemente promossi per cambiare e migliorare la cultura della sicurezza all’interno dell’intera comunità portuale. Perché è noto che la vera Sicurezza – sia sul lavoro sia nella vita privata – si basa sul comportamento di ciascun individuo per la propria salvaguardia, quella dei suoi colleghi e di tutti coloro che gli stanno accanto”.