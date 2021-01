Lavoro a Genova, Satura cerca collaboratori per la Biennale in programma alla Fiera

Genova. In preparazione della Biennale di Genova, mostra di arte contemporanea in programma alla Fiera dall’11 al 15 febbraio 2021, l’associazione Satura cerca con urgenza collaboratori per l’allestimento.

La selezione, comunica Satura, è rivolta a “candidati che desiderino avvicinarsi attivamente all’organizzazione di un evento artistico-culturale di rilevanza. La ricerca non prevede limiti di età. Sono richieste buone doti di comunicazione, amore per l’arte nelle sue diverse declinazioni, capacità organizzativa, conoscenza dei principali pacchetti informatici. Aver avuto modo di svolgere attività in ambito culturale e artistico, sia a livello organizzativo che di ufficio stampa, ricerca fondi o gestione comunicazione social e media, avrà titolo preferenziale”.

La scadenza di presentazione delle domande è fissata al 20 gennaio 2021. I candidati devono inviare un loro curriculum vitae corredato di fotografia a Mario Napoli:info@satura.it – cellulare 338 291 62 43.

La fiera mercato è indirizzata ad artisti interessati a promuovere la propria immagine in una prospettiva di crescita professionale e di mercato. L’edizione del 2020 aveva registrato un incremento del 10% dei visitatori: più di 35mila tra collezionisti, appassionati e operatori del settore hanno visitato la fiera, un trend costantemente in crescita rispetto agli anni precedenti.