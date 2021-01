Lavoratori Smag in sciopero e presidio: “Azienda non rispetta gli accordi”

Genova. Presidio questa mattina dei lavoratori di Smag di Genova del gruppo Barbagli e sciopero per l’intera giornata. Le sigle Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec ribadiscono che dall’azienda sono arrivate solo promesse, ma gli accordi non sono stati rispettati.

Smag è una società in service di Iren che si occupa di sostituzioni e lettura contatori gas e acqua.

Lo sciopero è motivato dalla richiesta all’azienda proprietaria e al gruppo Barbagli “di dimostrare che il futuro di Smag esiste: i lavoratori hanno già dato”, spiegano in una nota Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Genova e Liguria che sottolineano ancora: “Ci sono state tante promesse ma ora sono stati fatti soltanto tagli: nonostante disponibilità e la flessibilità da sempre dimostrate da tutti i lavoratori, circa 75 a Genova, anche e soprattutto nel periodo della pandemia”.

Oltre a non avere anticipato le quote Fis (cig), rivelano i sindacati, e non aver riconosciuto i ratei non maturati, l’azienda insiste nel non riconoscere il premio di produzione non rispettando un accordo siglato che spostava una quota fissa del loro stipendio traslandola sul premio di partecipazione, rendendola variabile.

Organizzazioni sindacali e lavoratori sono estremamente preoccupati per il futuro e se questi sono i segnali, dicono, la preoccupazione aumenta.