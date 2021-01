Largo Merlo, crolla un muraglione sulle case: tre appartamenti evacuati

Genova. Un grosso muraglione di pietra è crollato questo pomeriggio in zona Largo Merlo, nel quartiere di Quezzi, trascinando con sé grossi massi e fango, finiti sulle abitazioni sottostanti.

Per fortuna non si registrano feriti: il grande muro di pietra ha ceduto di schianto, probabilmente a causa delle incessanti piogge che stanno colpendo la nostra regione oramai da settimane. Sono tre gli appartamenti che al momento risultano inagibili e che sono stati sgomberati.

Sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti di polizia del commissariato di San Fruttuoso, intervenuti per mettere in sicurezza cose e persone e per far liberare le case in pericolo.