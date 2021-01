La Virtus Entella dice addio a Mario Delle Piane

Chiavari. La Virtus Entella si unisce con commozione al cordoglio per la scomparsa di Mario Delle Piane, ex giocatore ed ex dirigente della società chiavarese.

Delle Piane, da calciatore, ha vestito la maglia biancoceleste in 270 partite ufficiali tra Serie C e Serie D dal 1961 al 1970. Difensore centrale, insieme a Nadalin ha formato una coppia indimenticabile che ha guidato l’Entella in nove fantastiche stagioni. Tra i tanti successi spicca la vittoria del campionato di Serie D, proprio nell’anno del compleanno numero 50 del club. Delle Piane è sempre rimasto estremamente legato ai colori biancocelesti e ha ricoperto anche il ruolo di direttore sportivo per una stagione sotto la presidenza Barbieri.

“L’Entella perde un grande amico che non verrà mai dimenticato. Il presidente Gozzi e tutta la società si stringono attorno alla famiglia in questo momento di dolore. Ciao caro Mario” scrive la dirigenza chiavarese.