Genova. Inizia nel modo migliore possibile il cammino in Serie B1 per la PSA Olympia: al Centro Sportivo Mombarone le leonesse guidate da coach Matteo Zanoni si impongono per 3-1 a spese della Pallavolo Acqui Terme.

Una trasferta ostica quella di Acqui per la compagine gialloblù, contro una squadra che milita in categoria da diverse stagioni ormai. Nei primi due parziali, decisamente molto combattuti, PSA Olympia e Pallavolo Acqui Terme si dividono la posta in palio con un set per parte. Il primo si chiude 21-25 con Arrighetti e compagne avanti momentaneamente. Anche nel secondo grande equilibro, ma a spuntarla 25-21 stavolta sono le padrone di casa che rimettono la sfida in parità. Dal terzo set in avanti le genovesi prendono in mano la partita e si aggiudicano prima il terzo set 25-17 e il conclusivo quarto set 25-14.

Non poteva iniziare meglio l’esordio nella terza categoria nazionale per la PSA Olympia che si aggiudica i 3 punti alla prima occasione utile. Ora di fronte ci saranno due impegni consecutivi tra le mura amiche del PalaFigoi: il primo è contro la ToscanaGarden Nottolini, reduce dalla vittoria contro Timenet Empoli Pallavolo.

Al settimo cielo dopo la vittoria all’esordio il patron Giorgio Parodi: “Sono veramente contento, non potevo chiedere di meglio: una vittoria all’esordio in B1 contro un forte avversario. La squadra ha giocato davvero bene, faccio i complimenti a tutte le atlete di coach Zanoni. Sono sicuro che faremo un campionato da protagoniste“.