Genova. Il derby tra Normac AVB e Serteco Volley School è stato un incontro ricco di emozioni con continui rovesciamenti di fronte e giocato, per tutte le cinque lunghissime frazioni, punto a punto come testimoniano i punteggi dei set.

Primo set con la Normac un po’ contratta e le avversarie ne approfittano per portarsi avanti; la squadra guidata da Gerry Grotto si riprende e rimonta, ma il set si chiude a favore della Serteco per 26 a 24.

di 246 Galleria fotografica Pallavolo, Serie B2: Normac AVB Genova vs Serteco Volley School









Seconda frazione fotocopia della prima: identico punteggio, ma set alla Normac. In un scontro nel tentativo di difendere un attacco avversario Carlotta Rissetto si infortuna e non rientrerà più in partita. Al suo posto Giada Grattarola, che aveva fatto il suo esordio in B2 sabato scorso, si comporta molto bene, solida in ricezione e in attacco.

Il punteggio non cambia neppure nel terzo set, che va alla Serteco anche se, Roxana Pricop (autrice di una grande prestazione in attacco) e compagne tengono duro. Esordio in B2 anche per la giovane Benedetta Giordano; Gaia Dell’Amico subentra in regia a Marta Bertolotto.

Quarto set ancora combattuto, ma i servizi della capitana Giulia Kotlar prima e di Grattarola poi, insieme ai muri di Mariella Laragione e le difese del libero Silvia Bulla permettono alla Normac di allungare e chiudere 25 a 22.

Si arriva così al tie-break che diventa davvero un set al cardiopalma. Il cambio campo vede Serteco avanti 8 a 1 e il destino dell’incontro pare segnato, ma ancora una volta la grinta di capitan Kotlar e compagne riportano, un servizio dopo l’altro, il match in parità. Dal 14 pari in poi i match point a favore dell’una e dell’altra squadra non si contano. Alcune chirurgiche soluzioni in attacco di Pricop danno finalmente la vittoria alla Normac con il punteggio, davvero insolito per un tie-break, di 21 a 19.

Due punti importantissimi per la squadra del presidente Carlo Mangiapane e secondo posto in classifica alle spalle dell’Alba Volley Cuneo, che sarà la prossima avversaria sabato 6 febbraio alle ore 21, al palazzetto dello sport Lino Maragliano di Genova Prato.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – afferma il coach Gerardo Grotto -. perché nei derby entrano in gioco non solo fattori tecnici, ma soprattutto psicologici, che rendono queste partite delle storie a sé stanti. Abbiamo lottato su tutti i palloni e devo fare un grande plauso a tutte le ragazze che, anche nei momenti più complicati della gara, non si sono mai arrese e hanno mantenuto la lucidità necessaria per portare a casa un grande risultato. La nostra forza è stata anche la grande coesione del gruppo, davvero l’unione fa la forza! Ora al lavoro in vista dell’incontro, sabato prossimo, con la capoclassifica Alba Volley”.

Coach Mario Barigione analizza così la partita: “Una vera e propria maratona, un bel derby molto tirato. Sul finale come accaduto in certi momenti contro Carcare abbiamo peccato un po’ di inesperienza. Io guardo meno risultato per il progetto di quest’anno e più la sostanza tecnica. Il salto di qualità rispetto alla gara di Carcare è stato notevole. Dobbiamo ancora migliorare le soluzioni d’attacco dei posti 4, e innerscare il gioco dei centrali con la seconda linea. Direi che è sotto gli occhi di tutti il migloramento costante che queste ragazze molto giovani fanno di settimana in settimana”.

“Sono davvero orgoglioso delle ragazze, andare sul campo di una squadra costruita per vincere con tutte ragazze under 19-20 e mettere in campo una simile prestazione mi inorgoglisce. Schierare un gruppo cosi giovane e vedere prestazioni di quel tipo significa che il lavoro del settore giovanile sta dando i suoi frutti. Le ragazze hanno dimostrato tanto e sono sicuro che possono dare ancora di più”, sono queste di Giorgio Parodi, presidente della Serteco.

Ora in casa Serteco la testa va verso la terza partita di campionato, sabato 6 febbraio alle ore 21 in casa della Libellula Area Bra, squadra reduce dalla vittoria esterna contro Carcare.