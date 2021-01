La musica della città dai cantautori alla trap, arriva il docufilm “La nuova scuola genovese”

Genova. Si chiama “La nuova scuola genovese” il docufilm che, in lavorazione, uscirà nel 2021, raccontando il filo che unisce i cantautori del passato e quelli di oggi, dal pop alla poesia al rap alla trap.

Un cast di eccellenza, quello che si è messo a disposizione del progetto: per la parte cantautorale ci sono anche Ivano Fossati e Gino Paoli, oltre a Cristiano De André e Dori Ghezzi e altri nomi molto noti, mentre per la parte rap ci sono Izi, Tedua e tutti i liguri più famosi. Ospite speciale Marracash, uno dei rapper più importante in Italia.

“Negli ultimi anni in Liguria si è sviluppata una scuola hip hop dalle liriche profonde e poetiche, legata da un filo rosso alla prima grande scuola, quella del cantautorato. Per la prima volta un progetto cinematografico e culturale, con un cast senza precedenti, fa incontrare i protagonisti di questi due mondi”, spiegano gli ideatori.

“Un filo rosso che unisce i grandi cantautori della “scuola genovese” come Gino Paoli, Luigi Tenco, Umberto Bindi e Fabrizio De André ai rapper nati in Liguria che oggi dominano le classifiche italiane – si legge nel comunicato – la capacità unica di esprimersi attraverso parole profonde e di denunciare le mutazioni della società, mettendo in luce un forte senso di appartenenza mischiato a una voglia di rivalsa, a volte intesa come riscatto sociale, altre come crescita personale. E non è un caso che siano tutti figli della stessa città: Genova, un tempo madre della canzone d’autore, oggi culla del rap”.

Il docufilm scritto e ideato da Claudio Cabona con la regia di Yuri Dellacasa e Paolo Fossati, indaga su questo rapporto magico e su questi due mondi solo in apparenza distanti.

Prodotto da Gagarin Film e Format, con la produzione esecutiva di App Eventi e Lucerna Films e la distribuzione di Zenit Distribution, il docufilm, vincitore di un bando Filse per Regione Liguria, è in lavorazione e vede illustri protagonisti, per la parte cantautorale, come Gino Paoli, Vittorio De Scalzi, Cristiano De André, Dori Ghezzi, Max Manfredi, Federico Sirianni, Gian Piero Alloisio, Gian Franco Reverberi, Giua e altri.

Sul fronte rap ci saranno le stelle Tedua e Izi, oltre a Bresh, Vaz Tè, Nader, Guesan, Disme, Ill Rave, Demo, Cromo, altri nomi e tante nuove leve cresciute nel mito della Wild Bandana e della Drill Liguria, crew rap famose in tutta Italia.

A chiudere il cast due ospiti speciali: Ivano Fossati e Marracash, mostri sacri nei rispettivi campi, la canzone d’autore e il rap, che racconteranno le loro esperienze e analizzeranno il legame e le differenze tra queste due forme di linguaggio nel corso della storia e al di là dei confini territoriali. Il film è impreziosito da una colonna sonora firmata dai pluripremiati Pivio e Aldo De Scalzi in collaborazione con il visionario produttore del mondo urban Chris Nolan. La consulenza storica è a cura di Laura Monferdini di Viadelcampo29rosso.

Nel docufilm “La nuova scuola genovese”, tra scorci mozzafiato, onde del mare, palazzi nobiliari e case popolari, i protagonisti di ieri e di oggi si racconteranno con interviste e momenti musicali, dando vita a un incontro senza precedenti.