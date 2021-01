La Liguria potrebbe restare arancione, Toti non ci sta: “Dati inequivocabili da zona gialla”

Genova. “La Liguria ha i dati da zona gialla e ci aspettiamo perciò di essere inseriti in questa fascia, come ho appena detto al ministro Speranza al telefono”. Così il presidente della Regione Liguria con un post su Facebook va in pressing sul Governo mentre è in corso la riunione del comitato tecnico-scientifico che dovrà decidere i colori per le prossime settimane.

Nonostante le previsioni degli ultimi giorni, infatti, si fa strada l’ipotesi della permanenza in zona arancione ancora per una settimana. C’è una differenza di interpretazione – spiega Toti – secondo il ministero infatti i 14 giorni andrebbero conteggiati a partire dalla prima riunione della cabina di regia di verifica, che si è svolta il 21 gennaio scorso. Con questa interpretazione la riclassificazione delle Regioni slitterebbe di una settimana, quindi a sabato prossimo. Un’analisi da noi contestata perché le due settimane di dati positivi ci sono già e sono inequivocabili”.

“I liguri hanno dimostrato grande responsabilità, ora chiediamo chiarezza, valutando anche che secondo il Dpcm le valutazioni dei dati da parte del Ministero si potrebbero fare anche con scadenza settimanale. Speriamo che questo aspetto venga chiarito al più presto e che non vengano resi vani tutti i sacrifici fatti per un’interpretazione che ci lascia più che perplessi”, prosegue Toti.

Nella stessa situazione ci sono tutte le regioni entrate in zona arancione lo scorso 17 gennaio. “Siamo in contatto con le altre Regioni e siamo pronti a far sentire la nostra voce. Attendiamo le risposte in serata anche per permettere alle attività interessate di organizzarsi. Sapere le cose all’ultimo, sia in senso negativo che positivo, è solo un ulteriore disagio ai tanti che ci sono già. Siamo forti dei nostri dati e speriamo che come sempre prevalga il buonsenso”, ha concluso Toti.