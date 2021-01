La Canottieri Sampierdarenesi piange la scomparsa di Matteo Montesano

Genova. Una perdita grave per il canottaggio genovese, ligure e italiano. È mancato Matteo Montesano, Roberto per gli amici, all’età di 81 anni.

Una figura di grande importanza per il forte impulso dato alla disciplina in varie vesti. Aveva vogato per l’Elpis Genova prima e per la Canottieri Sampierdarenesi poi.

L’amore per i colori rossoneri sfociò, successivamente, nell’esperienza da allenatore con le diverse generazioni di atleti cresciuta tra la metà degli anni Sessanta e la fine degli anni Settanta. In quest’ultimo periodo, tra il 1976 e il 1980, Montesano è stato anche tecnico della Nazionale Junior. Tra il 1990 e il 1998 Montesano è stato presidente della Canottieri Sampierdarenesi, ricoprendo, a metà degli anni Novanta, anche la carica di vicepresidente del Comitato Fic Liguria.