Jazz, il Count Basie di Genova lancia un poker di concerti: “venerdì in streaming”

Genova. Anche il Count Basie, storico club jazzistico genovese, prova a fare la sua parte per sostenere la musica dal vivo. I soci hanno unito le forze e stanno cercando di organizzare una rassegna di musica on line per non far mancare momenti di qualità al suo pubblico.

“Abbiamo quindi stilato un programma di quattro concerti che si svolgeranno on-line – dicono – sarà sufficiente registrarsi sul sito www.countbasie.it, seguire le istruzioni e sostenere il club con una donazione. I concerti di svolgeranno al venerdì, alle ore 22“. Ecco i primi due concerti in programma.

Venerdì 8 gennaio: Tommaso Perazzo piano solo

Il concerto comprenderà brani standard tratti dal repertorio jazzistico, con tributi a grandi compositori come Keith Jarrett, A.C. Jobim, Thelonious Monk, Gene de Paul; non mancheranno alcuni brani originali di Tommaso Perazzo tratti dal suo disco “What’s coming Next?” e momenti di libera improvvisazione.

Venerdì 15 gennaio: Alessio Menconi – My Guitar Heroes

Il nuovo progetto in guitar solo di Alessio Menconi, nel quale tutte le sue maggiori influenze chitarristiche da Django Reinhardt a Jimi Hendrix vengono rivisitate con originalità ed ironia per uno spettacolo ricco di musica, curiosità, aneddoti su alcuni dei principali chitarristi della storia sia personale di Alessio Menconi che della musica.