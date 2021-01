Insulta i poliziotti mentre passano, poi comincia a spogliarsi: 45enne denunciato

Genova. Era in giro ubriaco in piena notte e quando ha visto una pattuglia della polizia transitare nei vicoli ha cominciato a inveire contro gli agenti insultantoli.

E’ successo alle due di stanotte nella zona di via Gramsci. Protagonista un 45enne genovese senza fissa dimora e pregiudicato. L’uomo ha poi provato a spogliarsi in strada.

Portato in Questura ha continuato con le invettive verso i poliziotti mettendosi in posizione “di guardia” per sfidarli. Nonostante gli agenti non rispondessero alle provocazioni e cercassero di mantenerlo tranquillo, l’uomo ha colpito uno di loro al braccio e ha ingaggiato una breve colluttazione, durante la quale nessuno è stato ferito.

Il 45enne è stato denunciato per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche multato per ubriachezza, con conseguente allontanamento per 48ore dal centro storico e per la violazione delle norme anti-covid.