Il ricordo di Guido Rossa in via Fracchia, Bisca (Anpi): “Ha difeso la costituzione fino alla morte”

Genova. “Guido Rossa ci rappresenta molto bene nel fatto che Genova ha sempre precorso i tempi in tantissime cose e il suo sacrificio ha rappresentato quel sentimento di lotta contro la violenza delle Brigate Rosse che è sfociato nella vittoria dello Stato”. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha ricordato così la figura di Guido Rossa, l’operaio e sindacalista Fiom dell’Italsider ucciso dalle Br 42 anni fa perché aveva denunciato infiltrazioni dell’organizzazione terrorista all’interno della fabbrica.

Bucci ha parlato nel corso della commemorazione in via Fracchia, nel punto dove Rossa è stato ucciso. Presenti anche l’assessore alla Cultura della Regione Liguria Ilaria Cavo, i rappresentanti del municipio, le associazioni e una delegazione di studenti dell’istituto comprensivo di Oregina.

A ricordare la figura di Rossa in continuità con i valori della resistenza, il presidente di Anpi Massimo Bisca. “Guido Rossa aveva tracciato un solco – ha detto – e a chi oggi afferma che quei valori sono superati, io dico che sono di una modernità incredibile. Abbiamo da affrontare un periodo molto difficile, se non ripartiamo dai valori di democrazia, unità e giustizia sociale, il nostro Paese sarà peggiore. Ecco perché ha senso ricordare la lezione di Rossa, che ha difeso la costituzione fino alla morte, una lezione valida oggi e nel futuro”.

Tanti gli appuntamenti oggi per ricordare Guido Rossa. Dopo la deposizione della corona al cippo che lo ricorda nel luogo dell’omicidio, la figura del sindacalista viene celebrata in Cgil, poi i sindacati Cgil, Cisl e Uil deporranno una corona alla statua di Rossa nel centro di Genova e nel pomeriggio ci sarà il ricordo in fabbrica nell’ex stabilimento Ilva.