Il Genoa cede di fronte all’Inter: un 3-1 guidato da Vecino

Genova. Dopo la vittoria casalinga con la Fiorentina, il Genoa primavera cede nel secondo scontro del 2021, lasciando correre l’Inter, che si aggiudica il match con un netto 3-1.

Chiappino schiera Agostino; Gjini, Boci, Piccardo, Turchet, Dumbravanu, Boli, Eyango, Della Pietra, Cenci, Cleonise, mentre i nerazzurri, allenati da Armando Madonna, rispondono con Stankovic; Persyn, Kinkoue, Hoti, Vezzoni; Vecino, Sangalli, Mirarchi; Oristanio; Fonseca, Satriano.

L’Inter apre la gara in avanti, gelando il Genoa e andando vicina al vantaggio fin dal secondo minuto, quando Fonseca si gira in area e trova solo il corner. Ma è Vecino, cinque minuti pià tardi, a ricevere palla proprio da Fonseca e insaccare con un potente diagonale di destro.

La reazione dei rossoblù richiede altri minuti, ma non turba Stanokovic. La seconda svolta, invece, giunge al 14′, quando Gjini commette un’evidente condotta gravemente sleale su Oristanio e conquista un rosso dall’arbitro Pashuku. Con soli dieci uomini in campo, la gara prende una piega davvero complessa per il Genoa, che prova a farsi vedere ma raramente è pericoloso.

L’Inter sfiora più volte il raddoppio: prima Vecino, che impegna Agostino in una difficile parata (ma era fuorigioco), poi Satriano di testa, quindi Oristanio con un diagonale di sinistro. Troppi spazi, che trovano una loro finalizzazione al 38′: un assist di tacco libera Sangalli, che insacca comodamente di sinistro. 2-0.

Il secondo tempo riprende con un monologo nerazzurro, nel quale il Genoa tenta di inserire qualcosa del suo gioco, ma fatica a vedere una luce. Oristanio spreca un’ottima occasione al 10′, Piccardo sfiora invece l’autogol, mentre è Carboni, di testa, a sfiorare il terzo gol.

Sono i minuti finali a confermare il risultato. Carboni inventa un bel cross in area e sul secondo palo casadei si ritrova letteralmente il gol quasi fatto. Passano tre minuti ed è Kimkoue a insaccare di testa il 3-1, dopo una confusa azione d’area.

L’Inter riprende la sua corsa, e Vecino fa capire a Conte che vuole un posto più in alto; il Genoa ottiene una prestazione opaca un po’ sottotono, soprattutto dopo le belle sensazioni del match precedente.