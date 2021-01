Il direttore generale del Comune di Genova in partenza per Arezzo, opposizioni all’attacco

Genova. E’ arrivata direttamente dal Comune di Arezzo la notizia che il segretario generale del Comune di Genova, Pasquale Criscuolo, arrivato nel luglio 2019 sostituendo Luca Uguccioni (che aveva lasciato l’incarico anche per incomprensioni con il sindaco Marco Bucci) andrà a occupare lo stesso ruolo, appunto, per il Comune toscano.

L’avvicendamento, che non è ancora stata confermata da palazzo Tursi, è stata commentata dall’opposizione in consiglio. Il capogruppo del M5s in consiglio comunale, Luca Pirondini, scrive: “Anche Pasquale Criscuolo fa le valigie, attendiamo la versione del diretto interessato ma noi ricordiamo le parole di Uguccioni secondo cui Bucci ‘pensava di gestire il comune come si farebbe con un’azienda privata’ e ancora ‘in un ente pubblico abbiamo delle regole non inventate da noi, chi confonde le forme e i mezzi rispetto agli obiettivi e le persone, è un maleducato’, aggiunge.

“Non potevamo che essere d’accordo allora come lo siamo oggi, ci chiediamo ora quale commento lascerà Criscuolo ai posteri sui modi del primo cittadino di Genova, che anche secondo noi non ha capito quale profonda differenza corra tra l’essere amministratore delegato di un’impresa privata e l’essere sindaco di una città, che privata non è”. Criscuolo aveva assunto anche l’incarico di direttore generale.

Il gruppo del Pd afferma: “La continua fuga di segretari comunali, che peraltro optano per il trasferimento in sedi più piccole, è certamente un segnale di allarme per l’andamento della macchina comunale, e per il clima evidentemente non facile della civica amministrazione – si legge in una nota – il continuo cambio al vertice non fa bene alla qualità e all’efficienza dei servizi comunali, rende più complessa l’organizzazione del personale, e in definitiva costituisce un danno per tutti i cittadini”.