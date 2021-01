Il Bogliasco impegna il Verona, ma finisce col cedere con 10 reti di scarto

Bogliasco. Ci sono sconfitte e sconfitte. Alcune, la maggior parte, fanno molto male lasciando cicatrici profonde nell’umore e nella memoria di chi le subisce. Ma esiste anche un’altra tipo di sconfitta, quelle utili per crescere e diventare più forti e consapevoli dei propri mezzi. Ed è senza dubbio in questa ultima categoria che deve essere annoverato il 17-7 subito quest’oggi dal giovane Bogliasco guidato da Mario Sinatra al cospetto del più esperto e ambizioso CSS Verona nel quarto turno del massimo campionato femminile.

Contro la squadra che più si è rinforzata nel corso dell’ultimo mercato estivo le biancazzurre non hanno patito timori reverenziali scendendo in vasca con la grinta e la voglia necessarie per non sfigurare. La dimostrazione è arrivata soprattutto dai primi otto minuti di gioco, chiusi da Millo e compagne sopra 3-2 grazie al centro della stessa capitana e alla doppietta della sua vice Rogondino.

Una partenza bruciante che ha tuttavia funzionato da pungolo per le veronesi che dopo il primo intervallo hanno alzato i giri del proprio motore mettendo a referto due parziali identici (5-1) nei due tempi centrali. Un break decisivo per porre fine alle ostilità con ampio anticipo e rendere di fatto inutile un quarto tempo giocato a quel punto soltanto per dovere regolamentare.

Tra le note positive da segnalare l’ennesima prova sopra le righe di Carlotta Malara, autrici di diverse grandi parate, e di Rosa Rogondino, ancora una volta top scorer bogliaschina con le sue tre reti personali. Di Millo, Rosta, Mauceri e Amedeo le altre esultanze delle liguri

“Se guardo il punteggio è chiaro che una sconfitta così ci fa male – commenta a fine gara coach Mario Sinatra – perché al di là del valore dell’avversario prendere un 17-7 in casa non è mai piacevole. Tuttavia se sappiamo analizzarla a mente fredda e cogliere gli spunti più importanti che questa partita ci ha fornito sono convinto che una sconfitta come questa non possa farci che bene. È chiaro che noi siamo una squadra molto giovane e di fronte avevamo ragazze che potevano tranquillamente essere le madri di molte mie atlete. Questi aspetti inevitabilmente in vasca li paghi e il punteggio ampio sta lì a dimostrarlo. Comunque sono contento soprattutto per l’approccio ottimo che abbiamo avuto a questa gara. Peccato solo esserci un po’ smarrite con il passare dei minuti”.

Il tabellino:

Bogliasco – CSS Verona 7-17

(Parziali: 3-2, 1-5, 1-5, 2-5)

Bogliasco: Malara, Lombella, Rosta 1, Cuzzupè, Mauceri 1, G. Millo 1, Santinelli, Rogondino 3, Paganello, Carpaneto, Franci, Amedeo 1, Sokhna. All. Sinatra.

CSS Verona: Nigro, Esposito 3, Peroni 1, Zanetta, Borg 2, Alogbo 3, Marcialis 1, Perna 1, Gragnolati 3, Prandini, Bianconi 3, Carotenuto, Donadio. All. Zaccaria.

Arbitri: Cavallini e Savarese.

Note: Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Bogliasco 1/7 + 2 rigori e Verona 5/9 + 3 rigori. Nigro (V) para un rigore a Millo a 2’27 del terzo tempo. Bianconi (V) fallisce un rigore (palo) a 7’19 del terzo tempo.