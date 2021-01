Grave incidente in A12: due feriti, autostrada chiusa e traffico bloccato in direzione Levante

Recco. Un grave incidente è avvenuto intorno alle 15.30 sull’autostrada A12 tra i caselli di Recco e Rapallo in direzione Livorno. L’impatto è avvenuto tra un camion e un’auto. L’autostrada è stata chiusa tra Recco e Rapallo.

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, trasportate in codice giallo all’ospedale San Martino. Altri due hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto 118, polizia stradale, vigili del fuoco e personale di Autostrade.

Il traffico è completamente bloccato e c’è l’obbligo di uscire al casello di Recco. Si sono formati 4 chilometri di coda che stanno defluendo sulla sola corsia di sorpasso.

Ai soli veicoli leggeri, diretti verso Livorno, dopo l’uscita a Recco, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia e rientrare a Rapallo. Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti si consiglia di percorrere la A7 Milano-Genova verso Milano, la A21 Torino-Piacenza, verso Piacenza e successivamente l’A1 Milano-Napoli verso Bologna fino al bivio per la A15 Parma-La Spezia.

Notizia in aggiornamento

Foto Marco Soldatini dal gruppo Facebook Viabilità Genova