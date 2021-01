Gli effetti del lockdown sulla giustizia: a Genova meno reati ma in aumento le violenze familiari

Genova. Meno cause, civili e penali, e anche meno reati, nell’anno della pandemia. Da un lato, però, è evidente il “grave rallentamento nel funzionamento della giustizia” dovuto soprattutto alla carenza di spazi – problema che riguarda anche il maxi processo su ponte Morandi – e dall’altro il preoccupante aumento di reati legati ai maltrattamenti in famiglia e alle violenze domestiche. Sono gli effetti dell’emergenza coronavirus evidenziati durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 della Liguria. La cerimonia, quest’anno, si è tenuta a porte chiuse nel tribunale di Genova ed è stata trasmessa in streaming da Radio Radicale.

Come ha evidenziato il procuratore generale della Corte d’appello di Genova Roberto Aniello si registra una “generale contrazione” dei procedimenti nel primo semestre del 2020 rispetto all’anno precedente. “Sono diminuiti i procedimenti penali sopravvenuti – osserva Aniello – e ciò per evidente effetto del lockdown, che ha determinato una forte riduzione del numero di reati”.

“A questa generale diminuzione – prosegue il procuratore generale – si contrappone però il forte incremento delle comunicazioni di notizie di reato per i delitti di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, nonché di violenza sessuale, quest’ultimo tra l’altro in aumento anche tra i minorenni. Anche questo, evidentemente, un effetto del periodo più restrittivo durante la pandemia da Covid-19”.

A rallentare il funzionamento della macchina giudiziaria è stata soprattutto “la carenza di aule idonee ove celebrare in sicurezza i processi che si sarebbero dovuti celebrare in presenza – ha riferito il presidente vicario della Corte d’appello di Genova Alvaro Vigotti -. Ciò ha determinato, e determina ancora oggi, la necessità di ulteriori rinvii, spesso disposti dal giudice all’ultimo momento, con gravi disagi per tutti, e ciò perché le poche aule disponibili non consentono il contemporaneo svolgimento di tutti i processi previsti in ciascun giorno di udienza”.

Un esempio per tutti è il secondo incidente probatorio dell’inchiesta sul crollo di ponte Morandi che si celebrerà a partire da domani in una tensostruttura allestita nel cortile centrale del palazzo di giustizia di Genova.