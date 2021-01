Genova. Si è tenuta oggi a Genova, presso il Tower Airport, l’assemblea elettiva del Comitato regionale ligure della Lega Nazionale Dilettanti in cui sono state rappresentate 147 società, pari al 76% del movimento calcistico della Liguria.

Giulio Ivaldi è stato rieletto all’unanimità e con lui i consiglieri regionali Giovanni Balestrino, Umberto Baria, Danilo Friscione, Giorgio Giuffra, Nicola Massa, Giovanni Pampana e Franco Rebella. Debora Storti è stata confermata quale responsabile regionale del Calcio Femminile così come Salvatore Toscano sarà nuovamente il responsabile regionale del Calcio a Cinque.

Il collegio dei revisori dei conti del Comitato ligure sarà Alberto Marchese, con Silvio Auxilia e Stefano Pasquali membri effettivi e Walter Pernthaler e Paolo Storace membri supplenti.

L’assemblea della Lnd Liguria ha anche eletto i tre delegati all’assemblea nazionale che saranno Cristina Erriu, Sergio Imperato e Aldo Invernizzi (supplenti Carlo Fantoni, Pietro Poroli ed Euro Rege Cambrin). Si è poi proceduto alle designazioni in chiave nazionale. Cosimo Sibilia è designato per la rielezione a presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Ettore Pellizzari è candidato a vicepresidente vicario e Antonello Cattelan quale vicepresidente per l’Area Nord. Candidati al Consiglio federale sono Florio Zanon (Area Nord), Stella Frascà e Daniele Ortolano. Per il collegio dei revisori sono candidati Felicio De Luca, Gabriele Pecile, Andrea Pedetta mentre per il Settore Giovanile e Scolastico sono proposti Lorenzo Barbon e Sofia Pagin.

“Voglio ringraziare tutte le società, i presidenti, i delegati per questa importante dimostrazione di affetto e fiducia nei confronti miei e del consiglio – ha commentato a caldo Giulio Ivaldi -. Abbiamo raggiunto risultati importanti in questi ultimi quattro anni ma ci attendono molte altre sfide importanti. Ci impegneremo al massimo per poter riprendere quanto prima in sicurezza e per aiutare tutto il nostro movimento a crescere e migliorare. Vedo coesione, valori importanti e voglia di sostenersi in questo momento così delicato. La partecipazione così numerosa è un segnale importante. E noi daremo davvero tutto per ricambiare questa fiducia e lavorare al meglio per il calcio della Liguria”.