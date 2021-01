Genoa ecco le cifre della vendita di Rovella, nell’operazione acquisiti i cartellini di Petrelli e Portanova

Genova. In mattinata, con un comunicato ufficiale, la Juventus ha specificato i termini dell’acquisizione a titolo definitivo di Nicolò Rovella dal Genoa, al quale andranno i cartellini di Elia Petrelli e Manolo Portanova.

Per il centrocampista rossoblù la società bianconera fa sapere di aver investito “un corrispettivo di 18 milioni di euro pagabili in tre esercizi” e che “tale valore di acquisto potrà incrementarsi al maturare di determinate condizioni di massimi 20 milioni nel corso della durata contrattuale. Il contratto prevede anche la contestuale cessione a titolo temporaneo al Genoa, fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2024″.

Elia Petrelli (centrocampista classe 2000), in questa stagione ha iniziato con l’Under 19 bianconera disputando la gara d’esordio del campionato Primavera 1, prima di passare in Under 23 collezionando 15 presenze, arricchite da 5 gol e 4 assist, nel campionato di Serie C. Petrelli è acquistato a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo di 8 milioni pagabile in tre esercizi; tale valore di cessione potrà incrementarsi al maturare di determinate condizioni di massimi 5,3 milioni nel corso della durata contrattuale.

Manolo Portanova (attaccante classe 2001), dopo oltre 100 gare disputate tra Under 19 e Under 23, e da inizio stagione stabilmente nel giro della prima squadra, saluta la Juventus con la quale ha collezionato quattro presenze, tre delle quali arrivate in trasferta. L’esordio in bianconero è arrivato al Ferraris contro la Sampdoria, subentrando dalla panchina per un totale di 32 minuti. La prima presenza allo Stadium, invece, è arrivata il 13 gennaio 2021 in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia, proprio contro il Genoa. Portanova è acquistato dai rossoblù a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo di 10 milioni pagabile in tre esercizi; tale valore di cessione potrà incrementarsi al maturare di determinate condizioni di massimi 5 milioni nel corso della durata contrattuale.